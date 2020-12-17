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Benzetip öldürene müebbet

Ağabeyi ile kavga ettikten sonra yaralanan 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı kaldırıldığı hastanenin acil servisi girişinde, başkası ile karıştırıp bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu (22), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 17 Aralık 2020 09:10
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Benzetip öldürene müebbet

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: Ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, İstanbul Göktürk'te yaşadıkları evde ağabeyi tarafından şiddete uğradığı gerekçesi ile 7 Ocak 2020'de eve çağırılan ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mays, ambulanstan indirilirken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay anında annesinin kolları arasına yığılıp kalan Mays, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mays'ı daha önce kavga ettiği husumetlisine benzettiğini iddia eden Akın Kutlu, gözaltına alınarak tutuklandı. Kutlu hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık Akın Kutlu'nun hayatını kaybeden Emre Tyler Mays'a yönelik 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Akın Kutlu, mahkemede 'Bu milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Çok pişmanım. Takdiri mahkeme heyetine bırakıyorum' dedi.

'SUÇ MAKİNELERİ'

Adliye önünde açıklama yapan Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, "Sanık mahkemede dedi ki, milyonda bir olacak olay. Evet, milyonda bir olacak bir olay. Ama hepimizin başına gelebilirdi. Bizim başımıza geldi. Bu suç örgütü bir aile. Babası, iki cinayetten yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da, cinayetten serbest bırakılmak için 'ben çok pişmanım ama yanlışlıkla işledim bu cinayeti. Beni serbest bırakın' diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Fakat 'cezam neyse razıyım' demedi. Çünkü bunlar suç makinesi insanlar. Bu insanların sokakta dolaşmaması lazım. Hepimiz için bir tehlike. Ben verdikleri karar nedeniyle mahkeme heyetine teşekkür ediyorum" dedi.
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