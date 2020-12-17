Yılanlar evleri istila etti
|17 Aralık 2020 09:12
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İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi için mayıs ayında havaların ısınmasıyla birlikte evlerinde görülen yılanlar nedeniyle kabus dolu günler başladı. Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köydeki ağabeyinin evine yerleşti.
KÖY HALKINA TEŞEKKÜR ETTİLER
Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti. Bunun üzerine yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Bir süredir inşaatı süren ev tamamlandı ve aile yeni evine yerleşti. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.
YILANLAR EVİ İSTİLA ETTİ
Çocuklarının artık yılan korkusu olmadan evde uyuyabildiklerini anlatan Ateş, "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik. Biz de bu yüzen evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hayırseverin vermiş olduğu yardımlarla evimizin yanında bulunan boş arsaya yeni bir ev yaptık ve yeni evimize taşındık. Buna en çok çocuklarım sevindi. İlk kez huzurla ve korkmadan uyuyabiliyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımın psikolojileri bozulmuştu. Yeni eve taşındıktan sonra artık odaları gezip, banyo girebiliyorlar" dedi.
Yeni eve taşındıkları için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş ise, "Yeni evimizin birçok eksiği olmasına rağmen çok mutluyum. Yılanların sardığı eve girmekten orada uyumaktan çok korkuyordum. Korku içinde yaşıyorduk. Şimdi yeni evimizde korku yaşamadan derslerimi çalışabiliyorum" diye konuştu.
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