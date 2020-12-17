İbrahim Tatlıses'e saldıran fail hakkında Yargıtay cezayı az buldu
|17 Aralık 2020 09:16
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Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne yönelik eylemleri nedeniyle Yargıtay'ın cezaları az bulup bozmasıyla yeniden yargılanan Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal hakkında cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Uçmak getirilirken, Altun cezaevinden görüntülü bağlandı. Mütalaada sanık Emin Birdal'ın, sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere PKK'ya patlayıcı madde temin ettiği kaydedilerek 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Uçmak'ın, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan, Altun ve Ayık'ın ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Uçmak, Altun ve Ayık'ın eylem öncesinde olay mahallinde keşif ve plan yaptıklarına dikkat çekildi. Duruşma, diğer sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.
CEZALAR AZ BULUNMUŞTU
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi 12 sanığa 3 yıl ile 36 yıl arasında cezalar vermişti. Yargıtay, Uçmak, Altun, Ayık ve Birdal'a Çakıcı ve Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen cezaları az bularak bozmuştu.
Fatih Ulaş
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