Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile röportaj gerçekleşitrdi. Selvi'nin röportajının ilgili bölümü:

Sağlık Bakanı Koca, "Alınan tedbirlerin etkisini bu hafta sonu ve gelecek hafta göstermesini bekliyoruz. Son dönemde Ankara ve İstanbul'da düşüşü gördük. Hatay, Adana, Maraş, Samsun, Ordu, Karadeniz bölgesi, Antalya, Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz" diye yanıt verdi.

YILBAŞINDA NE YAPACAĞIZ

İlk kez koronavirüs önlemleri kapsamında bir yılbaşı geçireceğiz. Sağlık Bakanı'na, "Yılbaşında nasıl eğleneceğiz" diye sordum. "Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak" diye karşılık verdi.

Aşı sınıflara, statüye göre değil, bilime göre vurulacak

OTELLERDEKİ YILBAŞI KUTLAMALARI

Yılbaşında 4 gün kısıtlama nedeniyle otellerde ve tatil merkezlerinde rezervasyonlar daha da önem kazandı. Otellerde ve eğlence merkezlerindeki yılbaşı eğlencelerini sordum.

Fahrettin Koca, "Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın" diye uyardı. Ardından ekledi: "Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir; böyle bir duruma izin verilmemeli."

AŞIDA BEYİN YAKAN SORULAR

Koronavirüs için umutlar aşıya bağlanmışken, birileri ise aşı üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Hiç sağa sola sapmadan aşı konusunda akla gelen her şeyi sordum.

SORU: AŞIDA ELİTLER VE HALK AYRIMI OLACAK MI?

SORU 1- Pfizer ve BioNTech aşılarının elitlere yapılacağı, Çin'den gelecek aşıların normal halka yapılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor, öyle mi olacak?

YANIT- Ben şunu çok rahat söyleyebilirim, bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek.

SORU 2- Yani Çin aşısını.

YANIT- Çin aşısını. Yani inaktif dediğimiz, bizim sözleşmeyi imzaladığımız aşıyı. Vatandaşımız teknolojisini ve kısa, orta ve uzun dönem güvenilir bir aşı olduğunu öğrendikçe, birçok kimse özellikle o aşıyı tercih edecektir. Ben dünyada da birçok ülkenin imkan bulabilirlerse inaktif aşıyı daha çok; süreçte önemseyecekleri kanaatindeyim.

VATANDAŞIN SINIFINA GÖRE AŞI YAPILMAYACAK

SORU 3- Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?

YANIT- Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu'nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak.