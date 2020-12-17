Elektrik duasına çıkan köylüler: Allahım bize elektrik ver
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle mahalleli seslerini duyurabilmek için elektrik duasına çıktı.
|17 Aralık 2020 09:50
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