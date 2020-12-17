1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu

Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına İngiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
 17 Aralık 2020 09:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Kaçmaya çalışan şüphelinin etrafını saran mahalleli, hemen polise haber verdi.

İNGİLİZ ANAHTARI İLE KAFASINA VURDU

Ekiplerin gelmesini beklemeyen öfkeli bir adam ise elindeki İngiliz anahtarını kullanarak, şüphelinin kafasına vurdu.

Aldığı darbe ile önce yere düşen şüpheli, sonra yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı.

"POLİS GELİNCE NE YAPIYOR?"

Bu sırada mahalle sakinlerinden biri "polis" diye bağırınca İngiliz anahtarını elinden düşürmeyen öfkeli adam

"Polis gelince ne yapıyor sanki? "dedi.

Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler
18 Aralık 2020 12:02		 Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
18 Aralık 2020 11:20
Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 11:16		 Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
18 Aralık 2020 10:45
Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu çözdü
18 Aralık 2020 10:41		 Kavga ettikleri babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömmüşler
18 Aralık 2020 09:59
Asansör boşluğunda kabinle duvar arasında sıkışan işçi ağır yaralandı
18 Aralık 2020 09:48		 Fuhuş operasyonunda şok görüntü! Polisi görünce 3. kat penceresinden atladı
18 Aralık 2020 09:30
Tuzağa düşüren sevgiliye 'Kırmızı Bülten'
18 Aralık 2020 08:54		 'Danıştay sanığı' 6. kattan düşerek öldü
18 Aralık 2020 08:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,69 TL'ye kadar geriledi12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık
12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi11:43 - Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
11:41 - Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
felaket 2
tedirgin 4
birikim 2
Merkel'in covid aşısını bulan Şahin ve Türeci ile gurur duyması 2
rutini flaş gelişme diye kakalama 2
altay bayındır 1
Delalım 2
saat 4 te çalan alarm 1
yeşil şapkalı masa lambası 1
ökkeş 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam