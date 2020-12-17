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Hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu
Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına İngiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
|17 Aralık 2020 09:51
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.
Kaçmaya çalışan şüphelinin etrafını saran mahalleli, hemen polise haber verdi.
İNGİLİZ ANAHTARI İLE KAFASINA VURDU
Ekiplerin gelmesini beklemeyen öfkeli bir adam ise elindeki İngiliz anahtarını kullanarak, şüphelinin kafasına vurdu.
Aldığı darbe ile önce yere düşen şüpheli, sonra yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı.
"POLİS GELİNCE NE YAPIYOR?"
Bu sırada mahalle sakinlerinden biri "polis" diye bağırınca İngiliz anahtarını elinden düşürmeyen öfkeli adam
"Polis gelince ne yapıyor sanki? "dedi.
Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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