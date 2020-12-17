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Köydeki öğrenciler: Her sabah bu dağın başına çıkıyoruz, bu soğukta donuyoruz

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde şebeke olmadığı için derslere katılamayan öğrenciler, çektikleri videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak destek istedi.
 17 Aralık 2020 09:57
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Köydeki öğrenciler: Her sabah bu dağın başına çıkıyoruz, bu soğukta donuyoruz

Videoda konuşan bir öğrenci "Sınava hazırlanmak zor, bu şartlarda olmuyor. Biz her sabah bu dağın başına çıkıyoruz derslere katılmak için. Bu soğukta donuyoruz. Sabah 8.00'den akşam 17.00'ye kadar buradayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Ağcaşar Mahallesi'nde şebeke hatları sağlıklı çekmediği için öğrenciler, derslerini takip edebilmek için soğuk havada tepeye çıkıyorlar. Mahallede veliler de öğrencilere eşlik ederek onlara destek oluyorlar.

Pandemi döneminde eğitimin uzaktan devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, "Şebekelerimiz çekmiyor. Köyümüz çukur olduğu için öğrencilerimiz EBA derslerine ve canlı derslere katılamıyorlar. İnşallah sesimizi duyan olur ve en kısa zamanda baz istasyonu kurulur ve öğrencilerimiz sıcak evlerinde derslerini yapabilirler" dediler.

Öğrenciler, çektikleri video ile Milli Eğitim Bakanı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanından destek istediler.

'Sınava hazırlanmak zor, bu şartlarda olmuyor'

Videoda konuşan bir öğrenci uzaktan eğitime katılabilme için yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Ben gelecek sene LGS'ye gireceğim. Geçen yıl notlarım çok iyiydi yüz yüze eğitim olduğundan dolayı. Şimde de uzaktan eğitime internetimiz çekmediği için katılamıyoruz. Benim şimdiki durumuma bakıldığında, notlarım çok kötü. Sınava hazırlanmak zor, bu şartlarda olmuyor. Biz her sabah bu dağın başına çıkıyoruz derslere katılmak için. Bu soğukta donuyoruz. Sabah 8.00'den akşam 17.00'ye kadar buradayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Köyümüze radarın gelmesini istiyoruz. Köyümüzde internetin çekmesini istiyoruz." Lise öğrencisi Tekin ise "Şu an dağın başında mağduruz. Bu kışta, bu ayazda, soğukta canlı derse katılıyoruz" dedi

Öğrencilerle birlikte ders esnasında tepeye gelen bir veli "Ben yetkili kişilerden, köyümüze bir an önce radarın getirilmesini istiyorum. Çocuklar bu soğukta bu dağda kalıyorlar. Ben onlarla gelmek zorundayım çünkü burada kurt var. Vahşi hayvanlar var. Onlara herhangi bir zarar gelmesin diyorum. Okumaya çok meyilli çocuklar oldukları için bu yardımda bulunuyorum" diyerek yetkililere seslendi
DHA
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