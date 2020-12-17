Adana'da arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
|17 Aralık 2020 10:00
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Adana'da, borcunu ödemediğini iddia ettiği arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde, önceki gün arkadaşı Veysel Emre'yi (28) boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan M.G'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, olay günü Emre ile bir süre konuştuklarını, maktulün kendisine borcunu ödememesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde 15 Aralık'ta bir kişinin yerde yaralı yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Boğazından bıçaklandığı belirlenen Veysel Emre'nin yaşamını yitirdiğini tespit edilmiş, zanlı M.G. polis merkezine giderek teslim olmuştu.
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