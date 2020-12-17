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Bu sefer çikolatacı kusurlu sayıldı

Miraç Umut Bilgi'nin şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda "işyeri sahibinin ve işyerinde çalışan yetkili personelin asli kusurlu olduğu" belirtilerek 3 kişi gözaltına alındı.
 17 Aralık 2020 10:03
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Bu sefer çikolatacı kusurlu sayıldı

Diyarbakır'da 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, 28 Kasım 2019'da okul çıkışı bakkaldan aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı, evde açarken ucundaki kapağın boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Çikolatayı satan bakkal H.T. ifadesinde "Şırıngalı çikolatanın satışını yapıyoruz. Genellikle çocuklar alırdı. Çevremizdeki tüm bakkal, market gibi yerlerde satıldığını biliyorum. Bu olaydan sonra marketteki şırıngalı çikolataları toplayıp çöpe attım" dedi. Annesi Gülşen Bilgi de "Çikolatanın ağzını açmış yiyordu. Bir baktım oğlum bana doğru geliyor. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Boğazına bir cisim kaçmış. Çıkarmaya çalıştım ama çıkaramadım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Gelen raporda ürünün ilgili mevzuata uygun olarak üretilmediği belirtildi. Savcılık, gıda mühendislerinden oluşan bilirkişilerden ek bir rapor daha istedi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde yer verdiği rapora göre, ürün ambalajı, bakanlığa kayıtlı bir işletmeden temin edilmedi. Ürün ambalajı mevzuata uymuyordu.

İKİ ÖLÜMDE RAPOR ÇELİŞKİSİ

Yönetmelikte ürünün üzerinde yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare bulunması gerekirken, böyle bir uyarı da yoktu. Raporda "Ürünü üreterek piyasaya süren işyeri sahibinin ve işyerinde çalışan yetkili personelin asli kusurlu olduğu" belirtildi. Savcılık Kocaeli Gebze'deki üretici firmanın sahibi ve yetkilisi 3 kişiye gözaltı kararı verdi.

Ankara'da 2019 yılında okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ölen 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal davasında ise bilirkişi, raporda 'plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu' gerekçesiyle Mert'i asli kusurlu bulmuştu.
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