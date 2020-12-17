15 Temmuz gazisi koronadan öldü
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere karşı Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde vücudunu siper ederek gazi olan Çetin Sayın (70) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
|17 Aralık 2020 10:07
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Sayın'ın cenazesi, yakınları tarafından Kırıkkale Delice Dağobası Köyüne defnedildi. Sayın'ın köyde aldığı araziye 150 ağaç dikerek 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kurduğu öğrenildi. Mersin'in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49), kasım ortalarında yakalandığı Kovid-19'a yenildi.
AK Parti Bozyazı Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Deniz, evli ve 2 çocuk babasıydı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mitat Sevin (59), 26 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesini kaybetti. 4 çocuk babası Mitat Sevin, Gaziantep'te toprağa verilecek. Aydın'ın Söke ilçesinde ilkokul öğretmeni olan Ali Ekber Aydın (65) hayatını kaybetti.
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