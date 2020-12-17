Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı.
|17 Aralık 2020 10:13
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Buğday, arpa ve mısır için uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.
İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdakigümrük vergisi kaldırıldı.
Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.
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