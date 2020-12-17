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Husumetlilerine ciple böyle saldırdı
İstanbul Kağıthane'de bir şahıs husumetli olduğu kişilerin de aralarında bulunduğu kalabalığa ciple daldı
|17 Aralık 2020 10:23
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