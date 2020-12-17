1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceği bildirildi
 17 Aralık 2020 10:30
+Aa- Yazdır
DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceği bildirildi.

Çin'e gönderilecek heyet üyelerinden ve Almanya Robert Koch Enstitüsü uzmanlarından biyolog Fabian Leendertz, Associated Press ajansına verdiği röportajda, heyetin, Çin'e gönderilmesindeki amacın "gelecekteki muhtemel salgınlara daha iyi hazırlanmak için veri toplamak" olduğunu söyledi.

Leendertz, söz konusu göreve ilişkin "Bu, gerçekten bir ülkeyi suçlu bulmakla ilgili değil. Bu, ne olduğunu anlamak ve mümkünse bu veriler üzerinden gelecekteki riski azaltabilmek hakkında." ifadesini kullandı.

Gelecek ay yapılması planlanan ziyaretin güzergahının tam olarak kesinleşmediğini belirten Leendertz, bununla birlikte ziyaretin, Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden başlamasını beklediklerini aktardı.

Leendertz, heyetin, salgında ilk vakanın ortaya çıkışından önce, virüsün düşünülenden daha erken bir tarihte dolaşımda olup olmadığına ilişkin kanıt sağlayacak tıbbi verinin bulunup bulunmadığını inceleyeceklerini söyledi.

Ziyaretin amacının genel anlamda Vuhan'da neler olduğunu, virüs hangi hayvandan veya taşıyıcıdan insana ne zaman sıçradığını çözmek olduğunu ifade eden Leendertz salgının yayılma nedenlerinin ne kadar iyi bilinirse gelecekte de buna karşı önlemlerin daha o kadar iyi alınacağını sözlerine ekledi.

- Çin'den Kovid-19'un kaynağına dair tartışmalar

Çin hükümetinin önce virüsün kaynağının Vuhan olmadığı yönünde açıklamaları sonrasında ise virüsün Çin'e yurt dışından geldiği yönünde sistematik propagandaya başvurduğu görülüyor.

Çin'in en önemli epidemiyologlarından Cong Nanşan, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının kaynağın Çin'de olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Cong Nanşan'ın açıklamasından sonra 12 Mart'ta Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD, bize bir açıklama borçlu." ifadesini kullanmıştı.

Cao'nun virüsün dışarıdan Çin'e gelmiş olabileceği veya geldiği iddiaları kabul görmemişti.

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Pekin yönetimi, salgının kaynağına dair komplo teorilerine de başvuruyor.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağına ilişkin en son yaptığı açıklamalarda yurt dışından paketlenmiş gelen dondurulmuş gıdaların virüsü Çin'e taşımış olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu açıklamıştı.

Çin Bilimler Akademisince virüsün Çin'den değil Hindistan'dan yayıldığını savunan bir makale yazılmış ve dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet'da yayımlanmıştı. Makale, gerekli akademik incelemeler yapılmadığı eleştirilerinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 74 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 655 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12		 'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu
18 Aralık 2020 09:31
İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!
18 Aralık 2020 08:24		 Moderna açısı için bugün onay verilecek
18 Aralık 2020 02:02
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeleri güncelledi
17 Aralık 2020 23:39		 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı
17 Aralık 2020 21:46
Macron korona oldu, eşi, Başbakan ve Meclis Başkanı karantinaya girdi
17 Aralık 2020 15:17		 Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
17 Aralık 2020 15:13
Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı
17 Aralık 2020 10:58		 İlk ihracat treni Çin'de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
17 Aralık 2020 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70'in altını gördü
12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak
12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
11:43 - Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
direne direne kazanacağız 2
bella ciao 2
Dokumuza uymayan kıyafetler 3
17.12.2020 zalgiris vs fenerbahce maçı 2
askerlik sırasında sigorta yatmaması 4
mülteci hakları derneği 2
Çin'in Alman Aşısını Kullanacak Olması 7
Büyük Yazar Yaşar Kemal 3
Abbiiee 3
birikim 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam