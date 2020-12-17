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'Güvenlik güçlerimiz CAATSA yaptırımlarından etkilenmez'

SSB Başkanı Demir: "(CAATSA yaptırımları) Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil
 17 Aralık 2020 10:31
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'Güvenlik güçlerimiz CAATSA yaptırımlarından etkilenmez'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı S-400 yaptırım listesinde adı geçen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil.

ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Bu yapılanların dostluğa, müttefikliğe sığmadığını sürekli olarak belirttik. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil.

Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok.

Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı

Yaptırım F-16'ların ihtiyaçlarını karşılayan kuruma değil. Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.

Birkaç senedir talep ettiğimiz şeyler gelmiyor. Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.

Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi.

Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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