Telaffuzu zor olan bulvarın ismi şikayet üzerine değiştirildi
|17 Aralık 2020 18:51
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla zor telaffuz edilen "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi, "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.
Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla, 1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.
Levhanın değiştirildiğini gören mahalle sakinleri ve esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.
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