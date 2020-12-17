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Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 470,00 liradan tamamladı.
 17 Aralık 2020 17:30
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Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 470,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını 3.117,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 470,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,60466,80469,80470,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.075,003.096,003.096,003.117,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50429,50428,50432,50
Lira(Tam) Ziynet 3.005,003.025,003.026,003.046,00
Yarım Ziynet 1.502,001.512,001.512,001.523,00
Çeyrek Ziynet 751,00756,00756,00761,00
Anadolu Ajansı
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