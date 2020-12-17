Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|17 Aralık 2020 10:51
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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