Konya lavantanın merkezi olacak
|17 Aralık 2020 10:55
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiye dağıtılan 1 milyon 200 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya'da kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik etmek, çiftçiye destek olmak için yağışın az olduğu, sulama yapılmayan arazilerde artık lavanta yetiştirilecek.
Türkiye'de 2020 yılı itibariyle yaklaşık 12 bin dekar lavanta üretim alanı buluyor. Bu destekleme ile 720 bin metrekare alanın ekilmesi hem kıraç arazilerin değerlendirilmesi hem de lavanta üretiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır ilçesini lavantanın merkezi yapmak için çalıştıklarını belirterek, "Güneysınırlı hemşehrilerimize dağıttığımız lavanta fidelerinin toplam bedeli 1, 7 milyon lira. Böylece katma değeri yüksek lavanta yağı, lavanta çiçeği ve balı üretimini ile turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde ve sulanamayan arazilerde lavanta üretimiyle çiftçimize ek bir kazanç sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Güneysınır'da Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 1,8 milyon lira maliyetle distilasyon (Damıtma) merkezi yapıldığını hatırlatan Altay, bu sistemin 2021 yılının bahar aylarında faaliyete başlayacağını vurguladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, lavanta yetiştirilen Güneysınır ilçesine lavanta fidesi dikim makinası da kazandırdı. Ayrıca, Güneysınır Belediyesi ile ziyaretçileri ağırlamak için 150 bin metrekare alanda ortak lavanta uygulama bahçesi kuruldu.
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