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Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı

ABD'de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu
 17 Aralık 2020 10:58
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Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı

Bir çok ülke corona virüse karşı aşı uygulamasına önümüzdeki hafta başlıyor.

Toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler de uygulamanın ilk sıralarında yer alıyor.

Aşı uygulamasını başlatan ülkelerin başında gelen ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü aşı olacağını açıklamıştı.

3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in corona virüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanı Vekili Chris Miller da bu hafta başında ülke genelinde dağıtıma çıkan Pfizer ve BioNTech'in aşısını yaptırmıştı.

Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Covid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
NTV
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