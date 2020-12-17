Joe Biden'ın ne zaman aşı olacağı açıklandı
ABD'de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu
|17 Aralık 2020 10:58
|+Aa- Yazdır
Bir çok ülke corona virüse karşı aşı uygulamasına önümüzdeki hafta başlıyor.
Toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler de uygulamanın ilk sıralarında yer alıyor.
Aşı uygulamasını başlatan ülkelerin başında gelen ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü aşı olacağını açıklamıştı.
3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in corona virüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu.
ABD Savunma Bakanı Vekili Chris Miller da bu hafta başında ülke genelinde dağıtıma çıkan Pfizer ve BioNTech'in aşısını yaptırmıştı.
Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Covid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti
18 Aralık 2020 10:12
|'Türk aileli' reklam Almanya'ya damga vurgu
18 Aralık 2020 09:31
|İsrail'de nüfusun yarısı aşı olmayı reddediyor!
18 Aralık 2020 08:24
|Moderna açısı için bugün onay verilecek
18 Aralık 2020 02:02
|AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeleri güncelledi
17 Aralık 2020 23:39
|ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı
17 Aralık 2020 21:46
|Macron korona oldu, eşi, Başbakan ve Meclis Başkanı karantinaya girdi
17 Aralık 2020 15:17
|Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
17 Aralık 2020 15:13
|DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
17 Aralık 2020 10:30
|İlk ihracat treni Çin'de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
17 Aralık 2020 06:40