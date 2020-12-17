Kovid-19 salgını sürecinde vatandaş en çok bankalardan şikayetçi oldu

- Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), 2013'ün mart ayından bugüne kadar 169 bin 170 başvuru yapıldı, bu yılki 88 bin 635 müracaattan 70 bin 190'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen temel destek kredilerine ilişkin oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, idarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla Haziran 2012'de kurulan KDK, 2013'ün mart ayından itibaren vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmeye başladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle kuruma başvuru sayıları yükseldi.

Kuruma 2013'te 7 bin 638, 2014'te 5 bin 639, 2015'te 6 bin 55, 2016'da 5 bin 519, 2017'de 17 bin 131, 2018'de 17 bin 585, geçen yıl ise 20 bin 968 başvuru yapıldı.

Bu yıl içinde KDK'ye iletilen başvuru sayısı rekor kırarak 88 bin 635'e çıktı. Bu başvurulardan 70 bin 190'ı Kovid-19 sürecindeki temel destek kredileri hakkında yapıldı, vatandaşlar müracaatlarında kredi vermeyen veya talep ettiğinden az kredi uygulayan bankaları şikayet etti.

- Bu yılki başvuru, 7 yıldaki toplam başvuru sayısını geçti

KDK'ye 2013'ten bugüne kadar yapılan toplam müracaat ise 169 bin 170 oldu. Bu yıl içindeki başvuru, 2013'ün mart ayından 2019 sonuna kadar geçen yaklaşık 7 yıllık sürede yapılan toplam müracaat sayısını geçti. Böylece 2020 en çok başvurunun alındığı yıl olarak kayıtlara girdi.

Bu yılki başvuruların konulara göre dağılımına bakıldığında, müracaatların yüzde 81,36'sını ekonomi, maliye ve vergi alanındaki şikayetler oluşturdu. Bu alanı yüzde 3,88'lik oranla kamu personel rejimi, yüzde 3,23'le adalet, milli savunma ve güvenlik, yüzde 1,83'le eğitim, öğretim, gençlik ve spor konuları, yüzde 1,50 ile mahalli idarelerce yürütülen hizmetler takip etti.

- Tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 76,30

KDK, bu yıl içinde 2019'dan devredenlerle birlikte 92 bin 465 başvuruyu incelemeye aldı, bunlardan 88 bin 802'sini sonuçlandırdı.

Kurumun verdiği tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı yüzde 76,30 olarak gerçekleşti.