Twitter, Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracak
|17 Aralık 2020 11:05
|+Aa- Yazdır
Twitter, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik "zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren" bilgileri kaldıracağını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, gelecek haftadan başlayarak, Kovid-19 aşıları hakkında zararlı, yanlış yönlendiren bilgileri kaldırmaya öncelik verileceği belirtildi.
Daha sonraki haftalarda da bu konuda potansiyel yanlış yönlendiren paylaşımların etiketleneceği kaydedilen açıklamada, aşıların nüfusu kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten, etkisi konusunda çürütülmüş iddialarda bulunan, Kovid-19'un gerçek olmadığını veya ciddi etkisi olmadığını ileri süren ve bu yüzden aşının gereksiz olduğunu savunan iddiaların kaldırılacağı vurgulandı.
Açıklamada, 2021'in başından itibaren söz konusu paylaşımların "asılsız söylenti", "tartışmalı iddia", "eksik veya kapsam dışı bilgi" gibi ifadelerle etiketlenebileceği aktarıldı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 536 bini aştı, virüs nedeniyle 1 milyon 655 bin 307 kişi hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|WhatsApp Web'e görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor
18 Aralık 2020 09:16
|Hablemitoğlu suikastının üzerinden 18 yıl geçti
17 Aralık 2020 11:23
|Youtube, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı
16 Aralık 2020 15:40
|YouTube ve Gmail normale döndü
14 Aralık 2020 15:20
|Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı
13 Aralık 2020 15:28
|Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı
11 Aralık 2020 01:36
|Dijital oyunlar, çocukları şiddete eğilimli yapıyor
09 Aralık 2020 07:15
|Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı
08 Aralık 2020 22:27
|Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi
08 Aralık 2020 11:05
|1200 Google çalışanı, Gebru'nun işten çıkarılmasını protesto etti
05 Aralık 2020 13:54