Ümit Özdağ parti kuruyor
|17 Aralık 2020 11:35
|+Aa- Yazdır
MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener ile birlikte İyi Parti'yi kuran Ümit Özdağ, partisinin içerisine FETÖ'cülerin sızmaya başladığını söyledikten sonra ihraç edildi.
Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, geri dönüş için hukuki mücadele vereceğini söylüyordu.
Ümit Özdağ'ın son günlerde hakkında çıkan başlıca iddia ise parti kuracağı yönünde.
PARTİ KURUYOR
Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Ümit Özdağ'ın kararını değiştirdiğini ve parti kuracağını söyledi..
Habertürk'te ekrana gelen Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir,
"Siyasette de önemli gelişmeler oluyor. Ümit Özdağ bir parti kuracak. Kesinleştiğini söyleyelim... Son dakikada bir değişiklik olmazsa, iki milletvekili olacak. Bir parti kuracağına dair bilgiler var."ifadelerini kullandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
18 Aralık 2020 13:13
|Taciz iddialarına karışan AK Parti'li yöneticiler ihraç edildi
18 Aralık 2020 11:03
|Kılıçdaroğlu'na, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusu
18 Aralık 2020 09:42
|Deniz Zeyrek: Çin aşısını yaptırdım, henüz bir belirti olmadı
18 Aralık 2020 09:24
|İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
18 Aralık 2020 08:40
|İBB CHP Grup Başkanvekili yalan söylediğini kabul etti
18 Aralık 2020 08:15
|Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, başka ülkelere satılması gündemde değil
18 Aralık 2020 08:13
|Türkiye sevgisini açıkça ifade eden 7 kişilik aile Türkiye'ye yollandı
18 Aralık 2020 06:40
|2019 Kesin Hesap kanun teklifi maddeleri görüşmeleri tamamlandı
18 Aralık 2020 03:53
|Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki
18 Aralık 2020 01:52