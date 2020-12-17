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Koronavirüs aşısı yarın itibarıyla Türkiye'de olacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüs aşısına dair prosedürlerin tamamlandığını ve yarın itibarıyla Türkiye'de olacağını aktardı.
 17 Aralık 2020 11:38
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Koronavirüs aşısı yarın itibarıyla Türkiye'de olacak

Sarıkaya, "Dolayısıyla aşının yapılmasına başlanması da ancak ocak ayının ilk haftası mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Aşı yarın geliyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de gazeteci arkadaşlarımıza konuşurken, 11 Aralık'ta Çin menşeli Sinovac aşısına başlanılacağını söyledi.

Düzeltme yapıldı

Bu, basına 11 Aralık'ta aşı yapılmaya başlanacak şeklinde yansıdı. Sonraki gün bu durum aşının geliş tarihinin 11 Aralık olacağı, dolayısıyla yanlış bir anlaşılmanın olduğu şeklinde düzeltme yapıldı" hatırlatmasında bulunarak başladı.

Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı bilgileri aktardığı yazısına şöyle devam etti:

Geldiğinde hemen yapılamayacağını, bunun için 15 günlük bir bekleme süresinin gerekli olduğunu kamuoyu ilk olarak 29 Kasım'da bu sütunda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'ın ağzından öğrendi. Eğer 11 Aralık günü gelmiş olsaydı, bu durumda Aralık'ın 26'sından sonra aşı 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara öncelik verilerek yapılmaya başlanacaktı.

Ancak öngörüldüğü veya beklendiği gibi olmadı normalde geçen hafta Cuma günü gelmesi gereken aşı gelmedi.

Ocak ayının ilk haftasına kaldı

Sağlık Bakanlığı yetkililerine dün nedenini sorduğumda, bunun bazı prosedürlerin tamamlanmasının beklenmesinden kaynaklandığı bilgisi verilmekle yetinildi.

Nitekim dün öğrendim ki bu süreç tamamlanmış, yarın itibarıyla Türkiye'de olacak.

Dolayısıyla aşının yapılmasına başlanması da ancak Ocak ayının ilk haftası mümkün olabilecek.

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