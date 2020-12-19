1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalkınma Ajanları sonuç listelerinde puanları yayınlamıyor

Bir kamu kurumu olarak hizmet veren Kalkınma Ajansları personel alımı sonuçları açıklarken, kimin kaç puan aldığını açıklamamakta sadece isim ve sosyisim listesi yayınlamaktadır.
 19 Aralık 2020 14:39
+Aa- Yazdır
Kalkınma Ajanları sonuç listelerinde puanları yayınlamıyor

Kalkınma Ajanslarının personel alımları "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği"ne göre yürütülmektedir. Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Kriterlerine göre uzman personel alımında KPSS %40, YDS %40, Yüksek lisans %4, Doktora %8, ikinci yabancı dil bilgisi %4, sertifika %4 oranında dikkate alınıp en yüksek puanlı 5 katı aday sözlü sınava alınmaktadır.

Destek personeli alımında ise KPSS puanı %80, yüksek lisans ve sertifika gibi belgeler %10'ar olarak dikkate alınıp, en yüksek puanlı beş katı aday sözlü sınava çağrılmaktadır.

Kamuda genel bir uygulama olarak, sınav sonuç listeleri açıklanırken, KPSS puanlarını gizlemek isteyen kurumlar dahi başarı puanlarını yayımlamaktadır.

Ancak, son dönemde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı hariç neredeyse tüm kalkınma ajansları puanları göstermeden sadece isim ve soyisim listesiyle sonuç açıklamaktadır. Bu durumda, kimin hangi puanı alıp başarısız sayıldığı bilinememektedir.

İşte puanları yayınlamayan bazı kurumlar

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajans
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
19 Aralık 2020 00:04		 KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2021'de atananlar için de uygulanacak mı?
18 Aralık 2020 14:51
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
18 Aralık 2020 08:46		 EKPSS cevap kağıtları erişime açıldı
17 Aralık 2020 12:23
2020 EKPSS sonuçları açıklandı
17 Aralık 2020 11:30		 Sözleşmeli sağlık personeli alımında 5 pozisyon boş kaldı
15 Aralık 2020 15:53
2020/14 KPSS Tercih sonuçları açıklandı
15 Aralık 2020 15:38		 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
14 Aralık 2020 16:38
Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?
14 Aralık 2020 10:05		 Kariyer uzmanlıkta 35 yaş şartını esneten ilk kurum ilana çıktı
13 Aralık 2020 23:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Napolyon Bonapart 1
Doğalgaz patlamaları 1
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 3
Trump'ın Twitter hesabının şifresi 2
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 2
Ses etmemek 6
vay be 3
su 3
Uykuların Bölünmesi 3
papaya ve keçi 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam