Kalkınma Ajanları sonuç listelerinde puanları yayınlamıyor
|19 Aralık 2020 14:39
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Kalkınma Ajanslarının personel alımları "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği"ne göre yürütülmektedir. Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Kriterlerine göre uzman personel alımında KPSS %40, YDS %40, Yüksek lisans %4, Doktora %8, ikinci yabancı dil bilgisi %4, sertifika %4 oranında dikkate alınıp en yüksek puanlı 5 katı aday sözlü sınava alınmaktadır.
Destek personeli alımında ise KPSS puanı %80, yüksek lisans ve sertifika gibi belgeler %10'ar olarak dikkate alınıp, en yüksek puanlı beş katı aday sözlü sınava çağrılmaktadır.
Kamuda genel bir uygulama olarak, sınav sonuç listeleri açıklanırken, KPSS puanlarını gizlemek isteyen kurumlar dahi başarı puanlarını yayımlamaktadır.
Ancak, son dönemde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı hariç neredeyse tüm kalkınma ajansları puanları göstermeden sadece isim ve soyisim listesiyle sonuç açıklamaktadır. Bu durumda, kimin hangi puanı alıp başarısız sayıldığı bilinememektedir.
İşte puanları yayınlamayan bazı kurumlar
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
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