Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçim yapıldı
|17 Aralık 2020 11:56
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi üyesi celal Mümtaz Akıncı seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlık Seçimi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.
Celal Mümtaz Akıncı (d. 31 Ocak 1957, Afyonkarahisar), Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyesidir.
1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı.
2001 yılında Afyonkarahisar Barosu Başkanı oldu. 13 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Evli ve dört çocuk babasıdır.
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