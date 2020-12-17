Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi sualtı personelini yetiştirecek

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yerine getirilmesiyle bu işleri yürütecek personelin seçilmesi, yetiştirilmesi, görevlendirilmesi, görevinin sonlandırılması ve özlük işlemlerini düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili hususları ve bu hizmetleri yürütmekle görevli birlik ve personeli kapsayan Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, dalgıç, kurbağa adamla dalış eğitmeni ve sualtı hekimi gibi dalış hizmetleri kapsamında görev yapacak personel, gönüllülük esasına göre başvuran adaylar arasından seçilecek.

Başta sağlık ve sicil notu olmak üzere belirlenen şartları taşıyanlar, Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi'nde açılacak kurslarda dalış hastalığı, dalış kazalarında ilk yardım ve sualtı ekipmanı kullanımı konularında eğitime tabi tutulacak.

Eğitmen yetiştirilmesi maksadıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hizmet alımı yapılabilecek.

Kurbağa adam veya dalgıç kursunu bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline bitirme belgesi ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bröve verilecek.

Kurbağa adam ve dalgıçlar vasıflarının devamlılığını sağlamak amacıyla 3 aylık periyotlar içerisinde (kurbağa adam en az 4, dalgıç en az 5) dalış yapmak zorunda olacak.

Zorunlu nedenlerle 4 ay ve daha fazla süreyle dalış hizmetlerinden ayrı kalarak dalış yapamayan su altı personelinin tekrar göreve dönüşünde en az 2 haftalık dalış intibak eğitimi görmesi gerekecek.

Sıhhi yetersizliği onaylanan, mesleki yetersizlik gösteren ve disiplinsiz davranış sergileyen personel hakkında Dalış Kıymetlendirme Kurulunca "Kurbağa adam veya dalgıç görevi yapamaz" kararı verilenlerin kurbağa adam veya dalgıç statüsü, Sahil Güvenlik Komutanı'nın kurul kararını tasdik ettiği tarihte sona erecek.