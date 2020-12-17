Aile hekimlerine 18 bin TL kamera cezası
Koronavirüsü salgını döneminde sabah 07:00 akşam 18:00 mesai yapan Kayseri Kocasinan Recep Mamur Aile Hekimliğinde görevli 9 aile hekimine, merkezdeki kameralar çalışmadığı gerekçesiyle, il müdürlüğünce, kişi başı 2 bin TL'den 18 bin TL ceza yazıldı
|17 Aralık 2020 12:36
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kocasinan Recep Mamur Aile Hekimliğini denetledi. Sabah 07:00 akşam 18:00 mesai yapan aile hekimlerine kişi başına 2 bin TL'den olmak üzere toplamda 18 bin TL ceza kesildi.
Aile sağlık merkezinde yer alan kameraların toplam 17 gün çalışmadığı yönünde yapılan tespit yapıldı.
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