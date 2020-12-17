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AYM üyeliği seçim sonuçları belli oldu

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan isimler oldu
 17 Aralık 2020 12:54
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AYM üyeliği seçim sonuçları belli oldu

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan 3 isim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM üyesi olarak atayacak.

AYM'nin Yargıtay kontenjanından üyesi Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde 5 kişi AYM üyeliği için aday oldu. Seçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan 107, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy 65, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol 52, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise 35 oy aldı. En çok oy alan 3 isim olan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirilecek. Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM'ye atayacak.
Memurlar.Net
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