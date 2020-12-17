AYM üyeliği seçim sonuçları belli oldu
|17 Aralık 2020 12:54
|+Aa- Yazdır
Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan 3 isim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM üyesi olarak atayacak.
AYM'nin Yargıtay kontenjanından üyesi Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde 5 kişi AYM üyeliği için aday oldu. Seçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan 107, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy 65, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol 52, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise 35 oy aldı. En çok oy alan 3 isim olan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirilecek. Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM'ye atayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yargıtay'dan 'mesai' kararı! O kişilere, fazla mesai ücreti yok
17 Aralık 2020 13:56
|İbrahim Tatlıses'e saldıran fail hakkında Yargıtay cezayı az buldu
17 Aralık 2020 09:16
|Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına 'onama' talebi
16 Aralık 2020 10:18
|Yargıtay'dan 'maske' için önemli karar
14 Aralık 2020 23:43
|Maskede son karar: Para cezası kesilebilir
14 Aralık 2020 07:05
|Yargıtay'dan geçimsiz işçiye kötü haber
13 Aralık 2020 12:25
|Yargıtay'daki AYM üyeliği seçiminde bazı adaylar çekilebilir iddiası
13 Aralık 2020 10:17
|Müşterinin talimatını uymayan banka tazminat ödeyecek
12 Aralık 2020 15:39
|Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
10 Aralık 2020 12:38
|Ev işlerini yapmamak boşanma sebebi sayıldı
07 Aralık 2020 19:04