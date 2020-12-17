CHP'li vekil teyzesini ve eniştesini bir gün arayla koronadan kaybetti
|17 Aralık 2020 13:21
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Kütahya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla yaşamını yitirdi.
Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde ikamet eden Zehra (80) ve Murat Erdoğan (82) çifti, rahatsız lanmaları nedeniyle bir süre önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın teyzesi ve eniştesi de olan, Kovid-19 testleri pozitif çıkan çiftin tedavilerine hastalıklarının ağır seyretmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde devam edildi.
Doktorların çabalarına rağmen önce Zehra Erdoğan, bir gün sonra da eşi hayatını kaybetti.
Cenazeler, Şeyhler köyü mezarlığında toprağa verildi.
Milletvekili Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem teyzesi ve eniştesinin hem de dün aynı hastalıktan kaybettikleri CHP Kütahya İl Başkan Yardımcısı Makbul Sarı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kovid-19'dan korunmak için kurallara uyulmasının önemine dikkati çeken Kasap, "Cenaze törenlerine bile katılamadım. Bu hastalık kesinlikle hafife alınmamalı. Herkes için çember daralıyor. Özellikle bir doktor olarak söylüyorum, genç yaşlı herkes tedbir kurallarına mutlaka dikkat etmeli." ifadelerini kullandı.
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