1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite'den Prof. Sofuoğlu açıklaması: Gerekli işlemler başlatıldı

Sakarya Üniversitesi'nce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun televizyon programındaki sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı.
 17 Aralık 2020 13:38
+Aa- Yazdır
Üniversite'den Prof. Sofuoğlu açıklaması: Gerekli işlemler başlatıldı

Sakarya Üniversitesi'nce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun televizyon programındaki sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Sofuoğlu'nun, sözleri ile üniversite mensuplarını töhmet altında bıraktığı belirten açıklamada, "Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözler Sakarya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarının ve kamuoyunun haklı tepkisine sebep olmuştur. Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan'ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya'mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır" denildi.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'ni de örnek göstererek, "Neredeyse fuhuş evleri" benzetmesinde bulundu. Sofuoğlu'nun sözleri tepki toplarken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

YAVUZ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

"Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun hem Sakarya'yı hem de Sakarya Üniversitesi'ni zan altında bırakan 'Fuhuş Evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sn. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur." dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İŞLEMLER BAŞLATILDI

Sakarya Üniversitesi'nce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun televizyon programındaki sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Sofuoğlu'nun, sözleri ile üniversite mensuplarını töhmet altında bıraktığı belirten açıklamada, "Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözler Sakarya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarının ve kamuoyunun haklı tepkisine sebep olmuştur. Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan'ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya'mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır" denildi.

Sofuoğlu hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Sakarya Üniversitesi, başta siber güvenlik, enerji depolama, savunma sanayi malzemeleri, elektrikli araçlar, Orta Doğu çalışmaları, İslam Ekonomisi ve Finansı, Osmanlı Araştırmaları olmak üzere teknik ve sosyal alanlarda yaptığı birçok araştırma ve ürünle ülkemize hizmet eden saygın bir eğitim ve araştırma kurumudur. Öğrencilerimiz de yaptıkları etkinliklerle Sakarya'nın sosyal ve kültürel ortamına önemli derecede katkı sunmakta; şehir ise öğrencilerimize azami derecede destek olmaktadır. Öte yandan üniversitelerimizin araştırma, eğitim ve topluma hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermeleri için bütün imkanları seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımızın adının söz konusu açıklamada geçirilmesi de ayrıca büyük bir talihsizlik olmuştur. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bahsedilen konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu lise seri üretim yaparak 1,5 milyon maske üretti
17 Aralık 2020 21:32		 İki ilde anaokulları yüz yüze eğitime geçti
15 Aralık 2020 16:06
Babasına refakatçi olan öğretmen, bahçede uzaktan eğitim veriyor
14 Aralık 2020 09:31		 Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı
12 Aralık 2020 16:31
Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi
09 Aralık 2020 21:58		 İTÜ Ayazağa, Avrupa'nın ise 37'nci en yeşil kampüsü
08 Aralık 2020 17:06
Meslek lisesi öğretmenleri 70 bin litre dezenfektan üretti
03 Aralık 2020 16:47		 Meslek lisesi öğretmenlerinden engelliler için özel araç
03 Aralık 2020 14:52
Devlet okulu bacasız fabrika gibi üretim yapıyor
02 Aralık 2020 19:43		 Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti
02 Aralık 2020 10:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bitcoin 1
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 2
ışıklar içinde uyusun 7
Çin'in Alman Aşısını Kullanacak Olması 7
marisa papen 4
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 4
kahve içmeden ayılamayan insan 3
Görüntülü konuşamayan insan 4
hukuku egosu vs doktor egosu 4
hiperaktivite 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam