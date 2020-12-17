Top oynayan çocuklar tarihi mezar buldu, kazı çalışması başlatıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerinin önündeki arazide top oynayan çocukların bulduğu mezarda, kazı çalışması başlatıldı.
|17 Aralık 2020 13:47
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerinin önündeki arazide top oynayan çocukların bulduğu mezarda, kazı çalışması başlatıldı.
Çiftlik Mahallesi Kaynak Sokak'ta top oynayan çocuklar, bir çukurda kemik parçaları görünce durumu alilerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen, jandarma ve Fethiye Müze Müdürlüğü yetkililerince alan korumaya alındı.
Oda mezar olduğu belirlenen kalıntıda, Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde Fethiye Belediyesi ekiplerince kazı çalışması başlatıldı.
Evinin önünde tarihi kalıntı bulunan Tufan Kaynak, kazının sonuçlanmasını merakla beklediklerini kaydetti.
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