1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim personeli koronaya yenik düştü

Çorum'da Covid-19 virüsüne yakalanan Mehmetçik Anadolu Lisesi memurlarından Muharrem Karaslan (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 17 Aralık 2020 14:11
+Aa- Yazdır
Milli Eğitim personeli koronaya yenik düştü

Çorum'da Covid-19 virüsüne yakalanan Mehmetçik Anadolu Lisesi memurlarından Muharrem Karaslan (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Aralık'ta virüse yakalandığını ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Karaaslan, bugün hayata gözlerini yumdu.

Muharrem Karaslan'ın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntü yaşatırken, Karaslan'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Aralık 2020 12:28		 Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
18 Aralık 2020 11:43
Acil servis çalışanları 'asılsız ihbarlardan' dertli
18 Aralık 2020 11:23		 AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
18 Aralık 2020 09:59
'Kovid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir'
18 Aralık 2020 09:43		 Acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart
18 Aralık 2020 09:29
Son 90 yılın en az yağmuru yağdı
18 Aralık 2020 08:23		 Savaşın acı yüzü doktor yaptı
18 Aralık 2020 08:13
Depreme karşı heliport planı
18 Aralık 2020 08:12		 Nevşehir'in koyunları dünyanın dilinde
18 Aralık 2020 07:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
youtube'un türkiye'de temsilcilik açması 4
17.12.2020 anadolu efes vs olimpia milano maçı 1
covid'in yan etkisi ölüm 5
hakkı bulut 2
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 2
Goethe 1
17.12.2020 zalgiris vs fenerbahce maçı 2
direne direne kazanacağız 2
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
bütçe görüşmeleri 3
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam