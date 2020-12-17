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YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti

Yükseköğretim Kurulu, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programında öncelik talebinde bulundu
 17 Aralık 2020 14:34
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YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığından, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına dahil edilmesini istedi.

YÖK, Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren bir yazı gönderdi.

Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."

Yazıda, bu önerilerin Sağlık Bakanlığınca kabulü halinde kademelendirme çalışmaları için YÖK'ün her türlü iş birliğine açık olduğu da ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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