YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti
|17 Aralık 2020 14:34
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığından, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına dahil edilmesini istedi.
YÖK, Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren bir yazı gönderdi.
Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.
YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."
Yazıda, bu önerilerin Sağlık Bakanlığınca kabulü halinde kademelendirme çalışmaları için YÖK'ün her türlü iş birliğine açık olduğu da ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Aralık 2020 12:28
|Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
18 Aralık 2020 11:43
|Acil servis çalışanları 'asılsız ihbarlardan' dertli
18 Aralık 2020 11:23
|AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
18 Aralık 2020 09:59
|'Kovid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir'
18 Aralık 2020 09:43
|Acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart
18 Aralık 2020 09:29
|Son 90 yılın en az yağmuru yağdı
18 Aralık 2020 08:23
|Savaşın acı yüzü doktor yaptı
18 Aralık 2020 08:13
|Depreme karşı heliport planı
18 Aralık 2020 08:12
|Nevşehir'in koyunları dünyanın dilinde
18 Aralık 2020 07:25