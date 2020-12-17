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Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan firari şüpheli gözaltına alındı.
 17 Aralık 2020 14:50
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Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan firari şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı D.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda D.K'yi yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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