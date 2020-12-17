96 yaşındaki Hayri dede koronayı yendi
|17 Aralık 2020 14:53
|+Aa- Yazdır
Kırşehir'de 96 yaşındaki Hayri Albayrak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mucur ilçesinde yaşayan Albayrak ile gelini ve oğlu, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine evde ilaç tedavisine başladı.
Evde uygulanan tedavinin ardından 96 yaşındaki Albayrak ile oğlu ve gelini, erken tanı sayesinde Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Hastane başvurusu olmadan süreci evinde geçiren ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takip edilen Albayrak, ilaçlarını düzenli kullandığı, çocuklarının kendisine çok iyi bakması ve beslenmesine dikkat etmesi sayesinde sağlığına yeniden kavuştuğunu belirtti.
Albayrak, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Mucur Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri ve tedavisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Aralık 2020 12:28
|Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
18 Aralık 2020 11:43
|Acil servis çalışanları 'asılsız ihbarlardan' dertli
18 Aralık 2020 11:23
|AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
18 Aralık 2020 09:59
|'Kovid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir'
18 Aralık 2020 09:43
|Acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart
18 Aralık 2020 09:29
|Son 90 yılın en az yağmuru yağdı
18 Aralık 2020 08:23
|Savaşın acı yüzü doktor yaptı
18 Aralık 2020 08:13
|Depreme karşı heliport planı
18 Aralık 2020 08:12
|Nevşehir'in koyunları dünyanın dilinde
18 Aralık 2020 07:25