Ömer Çelik'ten 'Üniversitelerimiz ve gençlerimizle gurur duyuyoruz' paylaşımı
|17 Aralık 2020 14:55
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından üniversiteler ve gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, paylaşımında "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye'nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." değerlendirmesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelere ve gençlere verdiği değeri, her vesileyle vurguladığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikte sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz."
Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye'nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.Ömer Çelik (@omerrcelik) December 17, 2020
Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikle sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz.Ömer Çelik (@omerrcelik) December 17, 2020
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