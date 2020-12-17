e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı
|17 Aralık 2020 15:03
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında buzağı destekleme başvurularını e-Devlet üzerinden kabul ediyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla buzağı destek başvurusu işlemlerinin e-Devlet'e taşındığı belirtildi.
Bu yılı "dijitalleşme yılı" olarak ilan eden Bakanlığın, çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemleri "e-tarım" portalında tek çatı altında topladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için yeni bir adım daha attık. Bu çerçevede 'Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli' tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin buzağı destekleme başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için 'edevlet.tarbil.gov.tr' adresi üzerinden 'Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi' modülü devreye alındı."
- Şahsen başvuruya gerek olmayacak
Açıklamada, gerçek ya da tüzel kişilerin bir dakika gibi kısa sürede buzağı destekleme başvurusu ödemesini ilgili modülden kredi kartıyla yapabilecekleri belirtilerek, başvuru işleminin yetkili memurca kontrol edilerek işlemin tamamlanacağı aktarıldı.
Elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişilerin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistemle, buzağı destekleme başvurusu yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek." bilgisi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı
18 Aralık 2020 12:50
|Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
18 Aralık 2020 12:34
|OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
18 Aralık 2020 12:29
|MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
18 Aralık 2020 12:23
|Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak
18 Aralık 2020 12:16
|Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!
18 Aralık 2020 11:58
|Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
18 Aralık 2020 11:55
|Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
18 Aralık 2020 11:53
|Ayvalık'ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı
18 Aralık 2020 11:18
|Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
18 Aralık 2020 10:09