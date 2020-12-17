Üç kişilik kadroya üç Ak Partili yönetici alındı!

İzmir'de Kemalpaşa İlçesi Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde üç şoför kadrosu açıldı, üçüne de AK Parti'li yöneticiler alındı. İş arayışındaki vatandaşlar torpil iddiasında bulunarak tepki gösterirken, AK Parti İlçe Başkanı ise uygulamayı, "Demek ki vasıfları tutuyordu ki işe alındılar. Eleştiriler art niyetli, yazıklar olsun" sözleriyle savundu.

Kemalpaşa Sağlık Grup Başkanlığı'nda şoför olarak görev yapılması amacıyla üç personel kadrosu açıldı. İŞKUR üzerinden yapılan başvuru ve mülakatların ardından üç şoför kadrosuna AK Parti'li yöneticiler yerleştirildi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetimindeki üç arkadaşının bu işe girdiğinden kendisinin haberi olmadığını söyledi. Aksakal, "Herkesin hakkıdır oraya başvurmak. Herkes gibi onlar da başvuru yapmış. Demek ki vasıfları tutuyordu. Bu kişiler de Kemalpaşa'da herhangi birileri gibi bir isim. Bizimle alakası olmayan, tamamen bağımsız olarak İŞKUR üzerinden yapılan bir işlem. Altı aylık geçici bir iş. Bu eleştirilerin art niyetli birileri tarafından yapılan yıpratma politikası olduğundan eminim, yazıklar olsun" dedi.

Gökmen Ulu