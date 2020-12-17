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Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile başarılarından dolayı çok büyük gurur duyduklarını belirtti.
 17 Aralık 2020 15:13
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Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile başarılarından dolayı çok büyük gurur duyduklarını belirtti.

Başbakan Merkel, BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle gerçekleştirdiği video görüşmesinde, "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim." dedi.

Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının insan hayatı için önemine işaret ederek, Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen yüksek ölüm vakalarının bu aşı sayesinde düşmesini umduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 toplantısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türk kökenlerinden bahsettiğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin firmalarının dünya çapında "spot ışığı gibi" parladığını ifade eden Merkel, dünyada hiç kimsenin Şahin ve Türeci'nin çalışmalarına inanmadığı günler ve ayların geçtiğine dikkati çekti.

Merkel, "Teknolojinize inandınız. Şu anda dünya olağanüstü bir durumda olmasına rağmen böyle bir mRNA teknolojisi hızla piyasaya çıktı. Bu harika bir araştırma başarısının bir ifadesidir. Bilime inanmalı ve desteklemeliyiz. mRNA teknolojinizin potansiyeli tükenmedi. Büyük bir sorumluluk üstlenmek etkileyici. Başardığınız için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da "Mainz'de yapılan, Alman malı bir aşının" artık güven sebebi olduğunu belirterek, "Gurur duymak için nedenimiz var." dedi.

Uğur Şahin aşıyı 11 ayda bulmalarının sebebi olarak 30 yıldır bağışıklık sistemi güçlendirme ve kanser çalışmalarını gösterdi.

Şahin, ilk günden bu yana kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şahin, 60 ülkeden araştırmacılara sahip olduklarını belirterek, aşı konusunda gece gündüz demeden hep beraber çalıştıklarını anlattı.

Gelecek kış "normal bir yaşamın" yeniden mümkün olacağını ve artık kapatmaya gerek kalmayacağından emin olduğunu vurgulayan Şahin, Noel boyunca çalışarak aşının her ülkeye ulaştırılacağını aktardı.

Özlem Türeci de ilk olarak 24 Ocak günü Kovid-19'la ilgili aşı araştırmalarına başlama kararı aldıklarını söyledi.

Türeci İngiltere'de an fazla 140 bin kişinin aşı olduğunu ifade ederek, "Tolere edilebilirlik hakkındaki veriler, klinik çalışmadan elde edilen bulgularla eşleşti ancak maraton henüz bitmedi." diye konuştu.

Almanya 27 Aralık'ta BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'ın aşılarını kullanmaya hazırlanıyor.
Anadolu Ajansı
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