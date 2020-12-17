Putin'den Erdoğan'a övgü: Sözünü tutan biri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı.
|17 Aralık 2020 15:20
|+Aa- Yazdır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan ile görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var. Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider" dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
18 Aralık 2020 13:13
|Taciz iddialarına karışan AK Parti'li yöneticiler ihraç edildi
18 Aralık 2020 11:03
|Kılıçdaroğlu'na, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusu
18 Aralık 2020 09:42
|Deniz Zeyrek: Çin aşısını yaptırdım, henüz bir belirti olmadı
18 Aralık 2020 09:24
|İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
18 Aralık 2020 08:40
|İBB CHP Grup Başkanvekili yalan söylediğini kabul etti
18 Aralık 2020 08:15
|Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, başka ülkelere satılması gündemde değil
18 Aralık 2020 08:13
|Türkiye sevgisini açıkça ifade eden 7 kişilik aile Türkiye'ye yollandı
18 Aralık 2020 06:40
|2019 Kesin Hesap kanun teklifi maddeleri görüşmeleri tamamlandı
18 Aralık 2020 03:53
|Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki
18 Aralık 2020 01:52