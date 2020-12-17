1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi meşalesini taşımaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 17 Aralık 2020 15:38
+Aa- Yazdır
Erdoğan: Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi meşalesini taşımaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vefatının 747'nci seneidevriyesinde, Anadolu'nun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle yad etti.

"Rabbim'den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir'in şahitliğine mazhar eylemesini temenni ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, vuslatının üzerinden 7 buçuk asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı her dem taze tutan sırrın aşk ve sevgi olduğunu vurguladı.

Hazreti Mevlana'nın kendi ifadelerinde de belirttiği gibi Allah'a ulaşacak birçok yol varken, aşkı seçtiğini, sözlerini aşkla söylediğinin, bu toprakları aşkla mayaladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana'nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur. Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükunu Mesnevi-i Şerif'in eşsiz derinliğinde aramaktadır. Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz. Öte yandan, dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, cehalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz."

Erdoğan, insanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojilerin herkesi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklediğini aktardı.

Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayıldığını, fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsalların hedef alındığını, inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanların düşmanlaştırıldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir'in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz. Rabbim, bizleri Mevlana'nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle şebiarusun 747'nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yad ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrad-ı şeriflerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı
18 Aralık 2020 13:13		 Taciz iddialarına karışan AK Parti'li yöneticiler ihraç edildi
18 Aralık 2020 11:03
Kılıçdaroğlu'na, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusu
18 Aralık 2020 09:42		 Deniz Zeyrek: Çin aşısını yaptırdım, henüz bir belirti olmadı
18 Aralık 2020 09:24
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
18 Aralık 2020 08:40		 İBB CHP Grup Başkanvekili yalan söylediğini kabul etti
18 Aralık 2020 08:15
Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, başka ülkelere satılması gündemde değil
18 Aralık 2020 08:13		 Türkiye sevgisini açıkça ifade eden 7 kişilik aile Türkiye'ye yollandı
18 Aralık 2020 06:40
2019 Kesin Hesap kanun teklifi maddeleri görüşmeleri tamamlandı
18 Aralık 2020 03:53		 Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki
18 Aralık 2020 01:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - 19 yıl önce üvey çocuklarını öldürmüşlerdi, ağırlaştırılmış müebbet istendi13:19 - Adana merkezli 2 ilde terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı13:13 - Bakan Soylu'dan Uluslararası Göçmenler Günü mesajı13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku
12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,70 TL'nin altını gördü12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!
11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girdap 1
köyümüzde ateş nasıl yakılırdı 1
supporters 7
yerli malı haftası 1
Merkel'in covid aşısını bulan Şahin ve Türeci ile gurur duyması 2
youtube'un türkiye'de temsilcilik açması 4
Napolyon Bonapart 1
Çin'in Alman Aşısını Kullanacak Olması 7
burnuma kötü kokular geliyor 3
chaby han 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam