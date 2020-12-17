Görevdeki öğretmenin de olduğu 14 kişi FETÖ'den gözaltında
Zanlılar arasında, bir kısmı aktif görevde bulunan öğretmen, avukat ve daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurlar bulunuyor
|17 Aralık 2020 16:18
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Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan bir kısmı aktif görevde öğretmen, avukat ile daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Erzincan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevdeki 14 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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