Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Polis Akademisi Başkanlığı, 2020-1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusunu yayımladı.
|17 Aralık 2020 16:59
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Polis Akademisi Başkanlığı, 2020-1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusunu yayımladı.
SINAVIN ADI
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
SINAV MERKEZİ
İstanbul
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
SINAV UYGULAMASI
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
Sınav duyurusu için tıklayınız...
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