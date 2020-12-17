İletişim Başkanından hadsiz profesöre tepki

İşte Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımı

Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum.

Takipçisi olacağız.