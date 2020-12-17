İletişim Başkanından hadsiz profesöre tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hadsiz profesöre tepki gösterdi
|17 Aralık 2020 17:18
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İşte Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımı
Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum.
Takipçisi olacağız.
Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2020
Takipçisi olacağız. pic.twitter.com/YHPquW2KUX
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