Hilal Kaplan'dan, Davutoğlu'na rest... Adamsanız dava açarsınız

Hilal Kaplan, kendi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı 'Pelikan' ve 'Pelikancılar' videosuyla gündemin üst sıralarına yerleşti.

'Pelikancı' olmakla itham edilen Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasına yol açtığı belirtilen ve kamuoyunda 'Pelikan Dosyası' olarak bilinen metne ilişkin çok sert ifadeler kullandı.

Kaplan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na "adamsanız bugün dava açarsınız." diye seslendi.

Hilal Kaplan'ın Davutoğlu'na hitaben yaptığı açıklama şöyle:

"Neden tek bir dava açmadınız..."

Davutoğlu'na son bir sorum ve çağrım olacak; eğer 'Pelikan Dosyası' isimli metinde sizin hakkınızda herhangi bir yalan herhangi bir yanlış herhangi bir iftira söz konusuysa bugüne kadar neden tek bir dava açmadınız...

Ve çağrım 'Pelikan Dosyası' metninde sizin hakkınızda herhangi bir yalan herhangi bir iftira herhangi bir yanlış varsa adamsanız bugün dava açarsınız.

Ergen liseliler gibi köşe başlarında, konuk olduğunuz programlarda dedikodu yapmayı bırakın. Suçladığınız bensem bugün dava açın.

Hiç durmayın. Dava açın ki Türk siyasi tarihine doğrusuyla yanlışıyla sizin döneminizin ne olduğunu kayda geçirelim. Dava açın ve bana bu fırsatı verin. Bana bu fırsatı verirseniz ben bu fırsatı almış olurum. Vesselam...