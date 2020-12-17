Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
|17 Aralık 2020 17:34
|+Aa- Yazdır
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.
Sofuoğlu hakkındaki soruşturmanın ''halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan olduğu öğrenildi.
53 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı
18 Aralık 2020 12:50
|Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
18 Aralık 2020 12:34
|OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu
18 Aralık 2020 12:29
|MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
18 Aralık 2020 12:23
|Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak
18 Aralık 2020 12:16
|Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!
18 Aralık 2020 11:58
|Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin
18 Aralık 2020 11:55
|Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
18 Aralık 2020 11:53
|Ayvalık'ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı
18 Aralık 2020 11:18
|Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
18 Aralık 2020 10:09