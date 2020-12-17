Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. ÇALIŞKAN: ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN AŞILAMA BAŞLAYACAK Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin'den alınan Sinovac aşısının çarşamba gününden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak yapılmaya başlanacağını söyledi. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar daha sonra da, 'kilit personel' öğretmenler, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak. Prof. Çalışkan, toplumsal bağışıklığın yüzde 60'a çıkması için 120 milyondan fazla aşı gerektiğine dikkat çekerek, "Bunu sağladığımız takdirde öğretmenlerimizin aşılanmasından sonra okulların açılması önümüzdeki ikinci dönemde mümkün olabilecek diye düşünüyoruz." dedi.