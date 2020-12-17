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Prof. Sofuoğlu konuştu: Böyle bir cümle kullanmadım

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" söylemini dile getirmediği halde, dile getirmiş gibi gündeme getirilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, söylemlerinin kamuoyu nezdinde yanlış anlaşıldığını belirterek, "Üniversiteler fuhuş yuvası, nerede dedim, bana cümlesini gösterin, ben bunu nerede söyledim. Cümleyi siz bana gösteremeyeceksiniz, kullanmadım çünkü" dedi.
 17 Aralık 2020 17:42
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"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" söylemini dile getirmediği halde, dile getirmiş gibi gündeme getirilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, söylemlerinin kamuoyu nezdinde yanlış anlaşıldığını belirterek, "Üniversiteler fuhuş yuvası, nerede dedim, bana cümlesini gösterin, ben bunu nerede söyledim. Cümleyi siz bana gösteremeyeceksiniz, kullanmadım çünkü" dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, söylemediği bir cümle sebebi ile kendisine iddiada bulunulan söylemler hakkında açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon programında yaşadığı anları anlatan Sofuoğlu, öğrencilerin derslere gelmediğini söylediği anda sözünün başka bir konuk tarafından bölündüğünü anlatarak, üniversiteyi kast etmediğini çevrede bulunan öğrenci evlerini kastettiğini ve bu doğrultuda o söylemleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Sofuoğlu, "Üniversiteler fuhuş yuvası, nerede dedim bana cümlesini gösterin, ben bunu nerede söyledim" diyerek kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

"Ben bunu nerede söyledim, bana gösterin"

Söylemediği bir cümle yüzünden kendisinden özür dilemesini beklediklerini aktaran Ebubekir Sofuoğlu, "Kamuoyunda ve bütün Türkiye'de insan izlediği videoyu da mı anlayamaz; video kesildi, öncesi ve sonrasında bunu söyledim, şöyle yaptım deniliyor ya Oda Tv'nin servis ettiği videoda tamamı ile var ben anlamıyorum, gülüyorum. Gülüyorum derken tabii ki kamuoyunun karşısında saygısızca gülmek falan değil. Siz neden böyle bir şey söylediniz deniliyor; ben ne dedim ki, bana ne dediğimi söyleyin. Üniversiteler fuhuş yuvası, nerede dedim bana cümlesini gösterin, ben bunu nerede söyledim. Söylemediğiniz bir konuyu söylediniz diye videoyu servis ediyorlar, videoda var zaten söylemediğim. Ben bunu açıklama için de yapmıyorum, kamuoyu bunu o videoyu izlediği zamanda anlayabilirdi. Ben üniversite ile ilgili açıklama yapıyorum, yanımdaki konuk sözümü kesiyor işte üniversite şehrin yapılarına katkıda bulunuyor derken, yapılar diyor ben o yapılar diyerek üniversite olayı bitiyor, o özne ile açıklamaya başlıyorum. Ben üniversiteyi anlatmıyorum ki orada ve üniversiteyi anlatmadığımı devamında söylüyorum, apartlar diyorum. Ondan sonra gidin emlakçılar, komşular size anlatsın diyorum. Emlakçılar, komşular üniversiteyi ne bilir. Çok ilginç yani, özür dileyecek bir şey yapmadım ki ben, şu sözü söylemedim, söylemediğim için özür dilerim, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Beni dinlemeyin, videoyu izleyin

İnsanların dinlediklerini anlamamasının üzücü bir durum olduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Ben izleyicilere şunu söylüyorum, videoyu izleyin beni dinlemeyin. Üniversitelerde ki iki vurgu yaptım, araya o kişinin yapılar diyerek üniversitenin çevresindeki yapılara yapmış olduğu vurgular girdi. Başında ve sonunda iki vurgu yaptım; talebelerin derslere devamsızlığından bahsettim ve son iki sene dedim. Birincisi de eğer talebeler kendi derslerine daha sadık kalsalardı tüm Türkiye'de üniversitelerin çevrelerinde araştırma merkezleri, laboratuvarlar, araştırma enstitüleri artardı bu göstergeyi biz görürdük, bunu söylüyorum ben. Orada yapılar diye girince öyle bir açıklama yaptım tabii ki beni kimse dinlemesin, gitsinler videoyu izlesinler. Komik ve üzücü insanlar dinlediklerini anlamıyor mu yani, ben o cümleyi nerede kullanmışım? İma ettiniz diyorlar, ima ile suç mu olur? Açık vurgu var apartlar diyorum, emlakçılar diyorum. Yan yana bir cümlenin içerisinde de kullanmıyorum, birbirine yakın cümlelerde de kullanmıyorum. Merakla insanların bunu anlamasını bekleyeceğiz. Türkçe konuşuluyor bu ülkede, Türkçeyi de mi anlamıyorsunuz siz" diye konuştu.

"O cümleyi bana gösteremeyeceksiniz, kullanmadım çünkü"

Sofuoğlu, "Oda Tv'nin benim hakkımda attığı videoyu izleyin, yaklaşık 3 dakikalık bir video. Zaten şunu söylüyorum; hangisini izlerseniz izleyin, izlediğiniz yerde yeteneğiniz varsa üniversiteler fuhuş yuvası diye kullandığım cümleyi bana atın, gösterin ben o cümleyi nerede kullanmışım. Cumhurbaşkanımızın vurgusu diye bir şey söyledim, Cumhurbaşkanımızın vurgusuna mı sığınıyorsunuz değerlendirmeleri var, hayır ben bir açıklama doğruysa kamuoyunu da rahatsız etmeyecek şekilde yaparım. Cumhurbaşkanımızın 2013'te yaptığı hatırlatmayı da zikrederek yaptım bunu, bir yere sığınarak değil. Burada benzer sıkıntılar tüm Türkiye'de devam ediyor diye apartlar üzerinden bunlardan bahsettim. Bana soracaklar siz böyle bir açıklamayı nasıl yaptınız, hangi açıklama söyleyin bana. Benim iddia ettiğimi söylediğiniz cümleyi siz bana gösteremeyeceksiniz, kullanmadım çünkü. Aslında ben şöyle söylüyorum; bana o cümleyi kullandığım videoyu göstersinler, benim söylediğim bu. Ben üniversite de fuhuş diye bir şey demedim, şunu söylüyorum, apartlar mühürleniyor, bir apart neden mühürlenir. Bu çocuklar ziyan oluyor burada, ben buna vurgu yapıyorum tabi kimsenin ne yaptığına karışacak yetkide de değilim. Benim başından sona vurgum apartlar üzerineydi" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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