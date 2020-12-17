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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Çalışkan: Çarşamba'dan itibaren aşılama başlayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin'den alınan Sinovac aşısının çarşamba gününden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak yapılmaya başlanacağını söyledi. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar daha sonra da, 'kilit personel' öğretmenler, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak. Prof. Çalışkan, toplumsal bağışıklığın yüzde 60'a çıkması için 120 milyondan fazla aşı gerektiğine dikkat çekerek, "Bunu sağladığımız takdirde öğretmenlerimizin aşılanmasından sonra okulların açılması önümüzdeki ikinci dönemde mümkün olabilecek diye düşünüyoruz." dedi.
 17 Aralık 2020 17:51
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, koronavirüs aşısının bu kadar kısa sürede üretilmesinin, pandeminin sonlandırılmasında çok ciddi bir dönemeç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çalışkan, aşının tek çare olmadığını; ancak aşıyla toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 60'ın üzerine çıkmasıyla normal yaşama bir miktar daha erken dönmenin sağlanabileceğini kaydetti.

"'KİLİT PERSONELLER' AŞILANACAK"
Prof. Dr. Çalışkan, Çin menşeli aşının Türkiye'de sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere uygulanmasına gelecek haftadan itibaren başlanacağını belirterek, "Sonrasında 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan bireylerimiz aşılanacak. Sonra 'kilit personel' dediğimiz öğretmenlerimiz, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak" dedi.

Çalışkan, toplumsal bağışıklığın yüzde 60'a çıkması için 120 milyondan fazla aşı gerektiğine dikkat çekerek, "Bunu sağladığımız takdirde öğretmenlerimizin aşılanmasından sonra okulların açılması önümüzdeki ikinci dönemde mümkün olabilecek diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çalışan ailelerin çocuklarının okuldan ayrı kalmasının pek çok sosyal pek çok tıbbi soruna da yol açtığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AŞI TAKİP SİSTEMİMİZ SON DERECE İYİ"
Aşılama planını il sağlık müdürlüklerinin yapacağını belirten Prof. Dr. Çalışkan, "Her ilde sağlık personeli öncelikli aşılanmaya başlanacak. Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni yıla aşılanma hızlı bir şekilde, aile hekimleri de 65 yaş üstü vatandaşlarımızı, ek hastalığı olan vatandaşlarımızı davet ederek aşılamaya başlayacaklar. Biz aşılama hizmetlerinde Türkiye olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Aşı takip sistemimiz son derece iyi çalışıyor.

O nedenle herhangi bir izdihama yol açmadan randevu ile aşılarımızı çok hızlı bir şekilde günde 1 milyonun üzerinde kişiye yapabilecek şekilde ilgili genel müdürlüğümüz, halk sağlığı genel müdürlüğümüz çalışmalarını tamamlamış durumda. Çok kısa bir süre içerisinde yeni yılın ilk ayı içerisinde aşılamalar hızlı bir şekilde yapılacak" dedi.

"YERLİ AŞI DA NİSAN AYI İÇERİSİNDE ÜRETİLECEK"
Prof. Dr. Çalışkan, tüm dünyanın aşıları takip ettiğini, Türkiye'nin de yeterli doza erişmek için tüm aşı üretici firmalarla ve yerli üretimi destekleme noktasında çalışmalar içerisinde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çalışkan, "Kısa süre içerisinde en az 100-120 milyon doz aşı temin etmemiz gerekiyor, özellikle kış ayı dönemi içerisinde. O nedenle bakanlığımız aşı tedariki ile ilgili farklı seçenekleri de masaya yatırdı. Ama yerli aşının üretilmesinin de nisan ayı içerisinde gerçekleşeceği düşünülüyor. Aşı olsak da maske, mesafe, temizlik kurallarına uyacağız" diye konuştu.

BAKAN KOCA: KAYDA DEĞER YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda mevcut verilere dayalı olarak, Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği Coronavac isimli inaktif Kovid-19 aşısının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye'de de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğini açıkladı.
DHA
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