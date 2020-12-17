Uşak Valiliğinden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yanıt
|17 Aralık 2020 17:57
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Uşak Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyet Müdürlüğüyle ilgili çıplak arama yapıldığı iddiasını yalanladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışması, FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organları ve kişilerin karalama kampanyasıdır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hukuktan ve mevzuattan bir milim sapmadan görev yapan emniyet güçlerimizin fedakarca çalışmaları ve mücadelesinin, bölücü örgüt propagandasının konusu haline gelmesi kabul edeceğimiz bir husus değildir. Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir. HDP milletvekili tarafından, defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira, tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır. Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir.
Daha sonraki süreçte de herhangi bir şikayet başvurusu olmamıştır. İlgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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