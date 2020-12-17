Bakan Gül'den 17 Aralık yargı darbesi girişimi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişimin yıldönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül, paylaşımında, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir" ifadelerini kullandı.